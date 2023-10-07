İstanbul ve Ankara'da FETÖ Operasyonu: 9 Şahıs Yakalandı

Bakan Yerlikaya mesajında, "İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.