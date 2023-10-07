İstanbul ve Ankara'da FETÖ Operasyonu: 9 Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı" mesajını paylaştı.

İstanbul ve Ankara'da FETÖ Operasyonu: 9 Şahıs Yakalandı
Son Güncelleme:

Bakan Yerlikaya mesajında, "İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Kuzeyine Yeni Hava Harekatı: 15 Hedef İmha EdildiSuriye'nin Kuzeyine Yeni Hava Harekatı: 15 Hedef İmha EdildiYurt
# fetö # operasyon # içişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Öne Çıkanlar AVRUPA'DAN AZERBAYCAN KARŞITI KARAR! AVRUPA'DAN AZERBAYCAN KARŞITI KARAR! Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te!