Bilecik'te orman yangını! Karadan ve havadan çalışmalar soluksuz devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Bilecik'te orman yangını! Karadan ve havadan çalışmalar soluksuz devam ediyor
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Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmet köyü ile Bilecik merkeze bağlı Şükraniye köyleri kırsalı arasında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

KARADAN VE HAVADAN ÇALIŞMALAR SOLUKSUZ DEVAM EDİYOR

Yangın çıktığı bölgeye Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri iş makinaları, Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Bilecik Orman Bölge ekipleri sevk edilirken yangına helikopterde havadan destek veriyor. 10 hektar alanda söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Bilecik'te orman yangını! Karadan ve havadan çalışmalar soluksuz devam ediyor - Resim : 1

Bilecik'te orman yangını! Karadan ve havadan çalışmalar soluksuz devam ediyor - Resim : 2

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