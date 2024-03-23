Binadan düşen şahıs yaralandı!

Malatya’da çıktığı ağır hasarlı binanın 1'inci katından düşen şahıs yaralandı.

Binadan düşen şahıs yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre İpek Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binaya çıkan M.K., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü.

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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