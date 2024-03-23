Binadan düşen şahıs yaralandı!

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre İpek Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binaya çıkan M.K., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü.

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.