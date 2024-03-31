Bingöl'de feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan llçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bingöl-Muş kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki D.Ç, G.Ç, M.Ç. ve İ.Ç. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.