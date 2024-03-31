Bingöl'de feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de feci kaza! Takla atan araçta 5 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Bingöl'ün Solhan llçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bingöl-Muş kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki D.Ç, G.Ç, M.Ç. ve İ.Ç. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum oyunu kullandı! İşte Murat Kurum'un ilk açıklamalarıİBB Başkan Adayı Murat Kurum oyunu kullandı! İşte Murat Kurum'un ilk açıklamalarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bingöl # trafik kazası # son dakika
Çok Okunanlar
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da silahlı saldırı!
Bursa'da silahlı saldırı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
DEM Parti Ağrı'da halkı galeyana getirmeye çalıştı!
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
Öne Çıkanlar CANLI | Türkiye sandık başında! | 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri CANLI | Türkiye sandık başında! | 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?