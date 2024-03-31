İBB Başkan Adayı Murat Kurum oyunu kullandı! İşte Murat Kurum'un ilk açıklamaları

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane'de İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Murat Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum oyunu kullandı! İşte Murat Kurum'un ilk açıklamaları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye'de yurt genelinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi sürüyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da oyunu kullanmak için İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki İmece İlkokulu'na gitti.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te İmece İlkokulu'na girdi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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