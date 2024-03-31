Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy kullanma işlemleri devam ederken bazı yerlerden olumsuz haberler de geldi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.