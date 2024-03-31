YSK Başkanı Ahmet Yener oyunu kullandı! Bazı illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddialarını yanıtladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de oyunu kullanmak için başkent Ankara'da, Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gitti.

4254 numaralı sandıkta oy veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.

AHMET YENER'DEN SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarından ulaşan olumsuz bir durumun olmadığının altını çizerek, "Yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir. 32 ilimizde saat 16.00'da, kalan illerimizde ise saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri sona erecek. Yayın yasakları ise saat 21.00'de sona eriyor. Saat 17.00'dan sonra toplantı yaparak yayın yasaklarının 21.00'den önce sona erip ermeyeceği konusunda bir karar verip, bu kararı da kamuoyu ile paylaşacağız. Bizim değerli basın mensuplarından şu an için bir isteğimiz var; saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu yayın yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyoruz. Şu ana kadar tüm siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımız seçimle ilgili almış olduğumuz karara uydular. Saat 17.00'den sonra da biz yayın yasaklarını kaldırana kadar değerli basın mensuplarımızın da kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Bu demokrasi şenliğinin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

BAZI İLLERE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SEVK EDİLDİĞİ İDDİASI

YSK Başkanı Ahmet Yener, okul çıkışında da açıklamalarda bulundu. Ahmet Yener, tüm siyasi partileri YSK'ya davet ettiklerini, sonuçları kendilerinin hazırladığı ekrandan anbean paylaşacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ahmet Yener, "Şu an için sıkıntısız bir şekilde demokrasi bayramı devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yener, bir gazetecinin "Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiası var." şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: