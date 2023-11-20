Bingöl'de Üst Üste 2 Kaza! Otobüsler Devrildi 22 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki farklı noktada 2 yolcu otobüsü devrildi. Yoğun kar ve tipi dolayısıyla devrilen otobüslerde toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de Üst Üste 2 Kaza! Otobüsler Devrildi 22 Kişi Yaralandı

Yurdu etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava Bingöl'de kar yağışı ve tipi olarak kendini gösteriyor. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları yollardada sürücülere zor anlar yaşatıyor.

2 Otobüs Devrildi 22 Kişi Yaralandı!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kaza sonucu otobüste bulunan 15 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir diğer kaza da Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde yaşandı. Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bingöl # Otobüs # trafik kazası
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