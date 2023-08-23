Bir evin pencere camına çarpan yorgun mermi endişeye neden oldu!

Gültepe mahallesi Baharlar sokaktaki bir apartmanın 3’ncü katında yaşayan aile üyeleri, pencere camına ‘Çat’ diye bir cismin çarptığı duydu.

YORGUN MERMİ KORKUTTU!

Yaptıkları incelemede, cama çarpan ve önünde duran cismin yorgun mermi olduğunu fark eden ev sakinleri, olayın bir kazaya sebep olmamasından memnun olukları ifade ettiler. Ev sakinleri, olay sırasında çevrede bir silah sesi duymadıklarını da anlattılar.