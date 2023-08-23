Bir evin pencere camına çarpan yorgun mermi endişeye neden oldu!

Eskişehir’de dün gece bir evin pencere camına çarpan yorgun mermi sakinleri endişelendirdi.

Bir evin pencere camına çarpan yorgun mermi endişeye neden oldu!
Son Güncelleme:

Gültepe mahallesi Baharlar sokaktaki bir apartmanın 3’ncü katında yaşayan aile üyeleri, pencere camına ‘Çat’ diye bir cismin çarptığı duydu.

YORGUN MERMİ KORKUTTU!

Yaptıkları incelemede, cama çarpan ve önünde duran cismin yorgun mermi olduğunu fark eden ev sakinleri, olayın bir kazaya sebep olmamasından memnun olukları ifade ettiler. Ev sakinleri, olay sırasında çevrede bir silah sesi duymadıklarını da anlattılar.

Datça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklamaDatça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklamaYurt
# yorgun mermi # Eskişehir # endişe # pencere
Çok Okunanlar
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
Acun Ilıcalı'dan dev anlaşma! TV+ ve EXXEN işbirliği yaptı
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Öne Çıkanlar Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi! - Ulusal Kanal Film sahnelerini aratmayan damat eğlencesi! - Ulusal Kanal İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı