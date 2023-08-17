Bitlis’te Hint keneviri ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikametin bahçesinde yapıkları aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.Adilcevaz...

Bitlis’te Hint keneviri ele geçirildi
Bitlis’te Hint keneviri ele geçirildi
Editör: Süleyman Daban
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikametin bahçesinde yapıkları aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Adilcevaz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalarda, Çayır Mahallesi’nde T. K. (35), isimli şahısın ikametinin bahçe kısmında 10 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler muhafaza altına alınırken, bahse konu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # bitlis # hint keneviri
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