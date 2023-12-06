Bitlis'te Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Araziye gömülü silah ve mühimmat ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi, Hizan ve Tatvan ilçeleri kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyondaki arama tarama faaliyetinde, araziye gömülü biksi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, el bombası, 2 mutfak tüpü ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
# Bitlis