Bitlis'te Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi, Hizan ve Tatvan ilçeleri kırsalına operasyon düzenlendi.



Operasyondaki arama tarama faaliyetinde, araziye gömülü biksi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, el bombası, 2 mutfak tüpü ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.