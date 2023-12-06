Bitlis'te Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Araziye gömülü silah ve mühimmat ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te Silah ve Mühimmatlar Ele Geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi, Hizan ve Tatvan ilçeleri kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyondaki arama tarama faaliyetinde, araziye gömülü biksi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, el bombası, 2 mutfak tüpü ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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