Bolu ve Ankara'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bolu-Ankara karayolu'nun Bolu Aktaş bölgesinde orman yangını çıktı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de ormanlık alan yandı. Ekipler iki bölgede de yangına müdahale ediyor.

Bolu ve Ankara'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Son Güncelleme:

Bolu ve Ankara'da orman yangınları başladı. Bolu'da alevler Gerede merkezden görülebiliyor. Ankara'da ise ekipler yangına müdahale ediyor.

GEREDE-ANKARA YOLU'NDA ORMAN YANGINI

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bolu ve Ankara'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Resim : 1

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

ANKARA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Meşeler yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu ve Ankara'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bolu # ankara # orman yangını
Çok Okunanlar
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi merak edilenleri yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı
Gara'da 31 hedef imha edildi
Gara'da 31 hedef imha edildi
PAEM'e 500 öğrenci alınacak
PAEM'e 500 öğrenci alınacak
CHP İzmir'de olaylı kongre
CHP İzmir'de olaylı kongre
Öne Çıkanlar "Amerikan Rüyası Bitti! Türkiye Rüya Görmüyor!" | Dr. Doğu Perinçek O Raporu Yorumladı! "Amerikan Rüyası Bitti! Türkiye Rüya Görmüyor!" | Dr. Doğu Perinçek O Raporu Yorumladı! Manchester United'da sular durulmuyor Manchester United'da sular durulmuyor