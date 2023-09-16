Bolu ve Ankara'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bolu ve Ankara'da orman yangınları başladı. Bolu'da alevler Gerede merkezden görülebiliyor. Ankara'da ise ekipler yangına müdahale ediyor.

GEREDE-ANKARA YOLU'NDA ORMAN YANGINI

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

ANKARA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Meşeler yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.