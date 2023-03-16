Bolu'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Bolu'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi / Bolu / 2023
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Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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