Bolu'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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