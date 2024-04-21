Bolu'da yolcu otobüsü alt geçide sıkıştı

Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden yolcu otobüsü, Bolu'da 3 metre yükseklikteki Küpçüler TOKİ alt geçidine sıkıştı. Otobüs, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da yolcu otobüsü alt geçide sıkıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bolu'da G.M.S. idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden otobüsün sürücüsü, CNG istasyonuna gitmek isterken 3 metre yükseklikteki Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Otobüs bu sırada alt geçide sıkıştı.

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bolu # yolcu otobüsü
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