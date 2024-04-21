Şırnak'ta feci kaza! 2 otomobil çarpıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci kaza! 2 otomobil çarpıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha'nın yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, Berat G. idaresindeki 44 AEA 651 plakalı otomobil, Halil K. yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil K'nin kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta çarpışmanın etkisiyle 06 BRY 645 plakalı otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve kıvılcım çıktığı görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şırnak # trafik kazası # Cizre
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