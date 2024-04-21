Zonguldak'ta silahlı saldırı!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Büyüyen tartışmada, Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak'ta silahlı saldırı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Zonguldak'da silahlı saldırı meydana geldi. Saldırının yaşandığı adres, Karadeniz Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sosyal tesislerin karşısında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada silahlar çekildi.

Barış K, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# zonguldak # silahlı saldırı
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