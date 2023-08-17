Bu nasıl taşımacılık! Görenler paniğe kapıldı, trafikte korku dolu anlar!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte tehlikeli taşımacılık yaşandı. Korku dolu anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde açık kasalı kamyonetinin kasasına yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafiğe çıkan sürücü adeta tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çeken sürücü çuvalların araçtan kaymasıyla birlikte aracı yol kenarına yanaştırmaya başladı.
O anlar kameralara yansıdı.