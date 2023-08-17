Kendisini enkazdan kurtarmışlardı! Bayburt AFAD ekibini unutmadı!

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraşlı depremler sonrası enkazdan sağ çıkarılan depremzede Zahide Varol, aylar sonra kendisini enkazdan sağ kurtaran Bayburt AFAD ekibine, oğlu aracılığıyla tatlı ulaştırdı. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Zahide Varol'un oğlu Nebi Varol, annesinin selamını getirdiğini söyleyerek, ekibe tatlı ikramında bulundu.

AHDE VEFA!

Ahde vefanın en güzel örneğinin yaşandığı duygusal karşılaşmada Varol ailesinin bu hareketi yürekleri ısıttı.

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekibin kurtarma çalışmalarına katıldığı yüzyılın felaketinde Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarında en ön sırada yer alarak, birçok cana ulaşmıştı.

Adıyaman'da enkaz altında saatlerce kalan ve kurtarılmayı bekleyen Zahide Varol'un imdadına yetişen Bayburt AFAD arama kurtarma ekibi, Varol'u enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından kendisini kurtaran ekibi unutmayan Zahide Varol, vefasını ekibe tatlı ulaştırarak gösterdi.



Duygusal anların yaşandığı ziyarette, kendilerini unutmayan Varol ailesine teşekkür eden Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, bir daha böylesi üzücü afetler yaşanmaması temennisinde bulunarak, Nebi Varol'a afet ve acil durum çantası hediye etti.

Annesine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacağını söyleyen Nebi Varol ise, misafirperverliklerinden dolayı Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine şükranlarını sundu.