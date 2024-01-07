BUDO'nun 8 Seferi İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerle ilgili BUDO'nun internet sitesinden duyuru yapıldı.

BUDO'nun 8 Seferi İptal Edildi

Etkili olan fırtınalı hava Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri vurdu. BUDO'nun 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili BUDO'nun internet sitesinde de duyuru yapıldı.

Buna göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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