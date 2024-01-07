Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı

Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iki bölge için fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı
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Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşmeye başladı. Hafta sonundan itibaren yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken hava sıcaklıklarındaki düşüşlerin hafta içinde de sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu ile ilgili yeni tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 2 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu.

Buna göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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