Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı
Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iki bölge için fırtına uyarısı geldi.
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşmeye başladı. Hafta sonundan itibaren yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken hava sıcaklıklarındaki düşüşlerin hafta içinde de sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu ile ilgili yeni tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 2 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu.
Buna göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı