İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları megakentte deniz ulaşımında da aksamaların yaşanmasına neden oluyor.

Kentte bazı vapur seferlerinin hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Şehit Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer aldı.

Açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesinin ardından Maltepe-Adalar seferlerinin yanı sıra Beşiktaş-Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskeleleri uğramasının, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.