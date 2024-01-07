Zonguldak'ta Trafik Kazası! 3 Araç Birbirine Girdi

Zonguldak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Emrah Döngelcik'in kullandığı 67 ET 423 plakalı otomobil, 21 yaşındaki B.E.K.'nin idaresindeki 67 ADV 786 plakalı otomobil ve S.K'nin yönetimindeki 74 AU 862 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Emrah Döngelcik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada S.Ç, B.Ö, Z.B, N.E. ve S.K. yaralandı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle Emrah Döngelcik'in kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.