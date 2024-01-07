Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Talaş Yüklü Tır Şarampole Devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Talaş yüklü tır şarampole devriliken yaralanan tırın sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Ankara istikametinin Düzce kesimi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mahmut Aladağ'ın kullandığı talaş yüklü 01 ANF 578 plakalı tır, Düzce gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü Mahmut Aladağ'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı