Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Talaş Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Talaş yüklü tır şarampole devriliken yaralanan tırın sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! Talaş Yüklü Tır Şarampole Devrildi
Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Ankara istikametinin Düzce kesimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mahmut Aladağ'ın kullandığı talaş yüklü 01 ANF 578 plakalı tır, Düzce gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü Mahmut Aladağ'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale'de Gemi ArızasıÇanakkale'de Gemi ArızasıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Anadolu Otoyolu # trafik kazası # son dakika
Çok Okunanlar
81 İlin İsmi Nereden Geliyor? Çok Şaşıracaksınız...
81 İlin İsmi Nereden Geliyor? Çok Şaşıracaksınız...
81 İlde Dev Operasyon!
81 İlde Dev Operasyon!
Toplu Taşımaya Sınırlama Geldi! Yeni Dönem Başladı...
Toplu Taşımaya Sınırlama Geldi! Yeni Dönem Başladı...
Arda Güler Real Madrid'de İlk Kez Sahaya Çıktı
Arda Güler Real Madrid'de İlk Kez Sahaya Çıktı
Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama
Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama
Öne Çıkanlar Filistin Güçleri İsrail Tankını İşte Böyle Vurdu! | Ulusal Haber Filistin Güçleri İsrail Tankını İşte Böyle Vurdu! | Ulusal Haber Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel Listesi Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel Listesi