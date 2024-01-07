Çanakkale'de Gemi Arızası
Çanakkale açıklarında Panama bayraklı tankerin makineleri arızalandı. Arızalanan gemi, römorkör refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na götürüldü.
Çanakkale açıklarında gemi arızası yaşandı. İspanya'dan Rusya'ya giden 185 metre boyundaki "Elijah" isimli Panama bayraklı geminin makineleri, Gökçeada açıklarında arızalandı.
Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Geminin arızalandığı bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Bozcaada Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı