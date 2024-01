Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Depremler Hangileri? 11 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler...

Türkiye'nin toprak yapısı nedeniyle ülkemizde her an depremler olmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri kaydetmekte ve bu depremleri mutlaka duyurmaktadır. İnternet sitelerinden yaşanan son depremleri duyuran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri son dakika ve anlık olarak kaydetmektedir. Güncel depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bazıları ise oldukça şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. Peki 11 Ocak 2024 Perşembe günü nerede deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

11-01-2024 09:08:54 36.36 36.2378 7 ML 1.8 Antakya (Hatay) 615846

11-01-2024 08:32:03 40.8892 31.6697 10.9 ML 1.6 Merkez (Bolu) 615845

11-01-2024 08:31:33 38.0856 37.7539 6.51 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 615844

11-01-2024 08:27:28 36.4558 27.7258 6.66 ML 1.9 Ege Denizi - [30.29 km] Datça (Muğla) 615843

11-01-2024 08:13:36 38.0347 37.5428 9.14 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 615842

11-01-2024 07:47:54 40.0411 42.8244 6.97 ML 1.1 Kağızman (Kars) 615841

11-01-2024 07:35:00 37.6206 35.5892 7.02 ML 1.6 Kozan (Adana) 615840

11-01-2024 06:40:36 38.0442 37.4547 6.89 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 615839

11-01-2024 06:28:22 38.8089 39.3439 6.94 ML 1.0 Keban Barajı - [03.20 km] Merkez (Elazığ) 615837

11-01-2024 06:13:05 37.7269 37.0869 6.88 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615835

11-01-2024 06:11:12 37.6386 35.6 6.97 ML 1.5 Kozan (Adana) 615838

11-01-2024 06:00:44 38.1014 38.4694 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 615836

11-01-2024 05:59:13 40.2228 31.8825 6.98 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 615833

11-01-2024 05:58:11 38.9083 26.6544 6.85 ML 1.7 Ege Denizi - [14.67 km] Dikili (İzmir) 615834

11-01-2024 05:18:03 39.495 26.9708 15.33 ML 1.5 Burhaniye (Balıkesir) 615832

11-01-2024 05:14:37 37.8025 38.3386 12.63 ML 1.0 Merkez (Adıyaman) 615831

11-01-2024 04:58:59 40.2172 43.0597 6.98 ML 1.3 Kağızman (Kars) 615829

11-01-2024 04:38:11 37.0186 29.06 7.04 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) 615830

11-01-2024 04:27:22 38.2114 38.1361 6.96 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 615824

11-01-2024 04:23:01 38.6758 37.2744 8.63 ML 1.4 Gürün (Sivas) 615825

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024.01.11 09:22:20 40.8223 31.0485 4.9 -.- 1.7 -.- UCYOL-(DUZCE) İlksel

2024.01.11 09:08:53 36.3380 36.3307 5.1 -.- 1.4 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel

2024.01.11 08:48:45 37.5703 35.6023 16.8 -.- 1.0 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.01.11 08:32:03 40.8942 31.6763 5.3 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.01.11 08:27:29 36.5145 27.7248 6.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.11 08:13:36 38.0428 37.4710 8.7 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.11 07:34:59 37.6192 35.6100 3.9 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.01.11 06:40:37 38.1145 37.3733 8.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.11 05:59:12 40.2297 31.8935 5.0 -.- 2.4 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.01.11 05:58:12 38.9018 26.6698 8.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.11 05:18:05 39.5343 26.9550 5.3 -.- 1.2 -.- CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2024.01.11 04:27:22 38.2763 38.1740 7.0 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.11 04:23:01 38.6965 37.2930 5.0 -.- 1.1 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.11 04:22:03 38.1263 30.3542 17.7 -.- 1.2 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.01.11 04:09:09 38.1115 28.7582 18.1 -.- 1.4 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2024.01.11 04:01:57 38.2487 38.4072 4.3 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.11 03:49:22 37.7847 29.2430 5.0 -.- 2.1 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2024.01.11 03:02:35 38.1725 38.4153 5.0 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.11 02:44:18 36.1417 35.8808 8.9 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.01.11 02:30:37 40.1998 35.2188 5.0 -.- 1.8 -.- YUKARI KUYUCAK-ORTAKOY (CORUM) İlksel

2024.01.11 01:51:12 40.7187 27.5285 12.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.01.11 01:13:32 36.4562 27.6885 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.01.11 01:11:29 36.5108 27.6857 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.11 01:10:34 38.4957 39.4082 5.0 -.- 1.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.01.11 01:10:20 36.4888 27.6953 6.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.11 00:40:23 36.5475 27.6777 11.3 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.11 00:23:23 37.2002 27.7932 17.6 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel