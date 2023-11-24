Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin Kaydettiği Son Depremler... 24 Kasım Cuma Günü Nerede Deprem Oldu?

Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedip kamuoyuna sunmaktadır. Bu verilere göre nerede deprem olduğunu öğrenek mümkündür. Peki bugün hangi illerde deprem oldu? 24 Kasım günü yaşanan depremler hangi illerden hissedildi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

24-11-2023 09:43:43 38.082 38.444 7 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 610532

24-11-2023 09:35:33 38.162 38.516 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 610531

24-11-2023 09:34:27 38.323 37.778 1.1 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 610530

24-11-2023 09:31:09 36.626 36.425 1.94 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay) 610529

24-11-2023 09:22:45 37.968 41.404 7 ML 1.3 Kurtalan (Siirt) 610528

24-11-2023 09:13:32 37.927 41.342 13.21 ML 1.8 Beşiri (Batman) 610527

24-11-2023 09:05:52 38.153 38.578 7 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 610526

24-11-2023 08:57:08 38.036 38.435 6.59 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 610525

24-11-2023 08:54:04 38.151 38.101 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 610524

24-11-2023 08:50:54 37.978 37.481 6.6 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 610523

24-11-2023 08:27:41 38.121 38.538 7 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 610521

24-11-2023 08:20:43 38.121 36.919 6.98 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 610522

24-11-2023 08:04:41 38.134 38.521 7 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 610520

24-11-2023 07:50:55 37.503 37.141 7 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 610518

24-11-2023 07:46:37 38.134 38.538 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 610519

24-11-2023 07:23:56 38.372 37.532 7 ML 1.9 Darende (Malatya) 610517

24-11-2023 07:13:18 38.26 38.152 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 610516

24-11-2023 06:54:22 38.129 38.535 7 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 610513

24-11-2023 06:44:41 37.718 29.647 10.45 ML 1.4 Çardak (Denizli) 610515

24-11-2023 06:44:23 40.365 37.926 7.01 ML 1.4 Koyulhisar (Sivas) 610514

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.24 09:43:42 38.0802 38.4608 10.8 -.- 2.0 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 09:34:28 38.3682 37.8288 9.4 -.- 2.2 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.24 09:31:09 36.6328 36.4370 11.4 -.- 3.2 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.24 09:22:44 37.9475 41.3887 5.4 -.- 1.9 -.- GOKDOGAN-KURTALAN (SIIRT) İlksel

2023.11.24 09:13:32 37.9237 41.3532 7.1 -.- 1.9 -.- ASMADERE-BESIRI (BATMAN) İlksel

2023.11.24 09:05:50 38.1793 38.5585 5.0 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 08:54:05 38.3158 38.1742 8.1 -.- 1.6 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 08:50:54 37.9985 37.5262 13.2 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 08:27:40 38.1213 38.5650 9.2 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 08:20:41 38.1387 36.8715 7.3 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 08:04:40 38.1422 38.5583 7.4 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 07:50:55 37.4827 37.1617 5.5 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 07:46:37 38.1217 38.5610 15.3 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 07:23:56 38.3683 37.3955 7.9 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 06:44:40 37.7257 29.6968 5.1 -.- 1.6 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2023.11.24 06:43:09 39.0637 43.8447 8.6 -.- 2.3 -.- GUMUSTEPE-MURADIYE (VAN) İlksel

2023.11.24 06:41:47 37.8658 36.3627 16.1 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 06:33:33 40.3023 42.2202 8.2 -.- 1.6 1.6 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2023.11.24 06:18:35 34.6373 24.2522 27.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.24 06:09:00 38.0823 37.2207 2.2 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 05:56:36 39.3670 26.2797 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.24 05:46:09 37.5592 37.4370 15.4 -.- 1.6 -.- AKCALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 05:38:18 38.2115 38.4647 5.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 05:07:28 38.1618 38.3803 5.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.24 05:01:54 38.6730 37.9990 7.1 -.- 0.9 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.11.24 05:00:24 38.3668 37.3005 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 04:10:02 37.0592 29.1278 3.8 -.- 1.0 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.11.24 04:09:41 38.1710 38.5258 2.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 04:04:26 38.0460 38.7887 5.0 -.- 1.3 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.24 03:57:26 38.3735 38.9327 9.7 -.- 1.7 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.11.24 03:41:24 36.5753 36.1815 6.0 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.24 03:38:20 38.1007 37.2023 4.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 03:28:48 38.1232 38.5118 2.8 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 03:24:08 38.1120 38.7057 5.4 -.- 1.2 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.24 03:11:08 38.2135 38.5683 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 02:38:48 38.3702 37.3597 10.6 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.24 02:36:48 38.1325 38.5145 5.3 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 02:32:15 38.1472 38.5797 5.4 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.24 02:15:10 38.3035 38.7972 2.1 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.24 02:02:11 38.1865 38.5358 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 01:45:05 38.2197 38.3955 4.6 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.24 01:24:33 37.0782 36.0673 7.9 -.- 1.5 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.11.24 01:18:48 38.1813 38.4918 3.5 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 01:14:16 38.8618 37.4960 7.5 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.24 00:30:24 38.1743 38.5393 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 00:27:15 38.1763 38.5207 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.24 00:11:50 36.9542 27.6143 8.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel