Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin Kaydettiği Son Depremler... 24 Kasım Cuma Günü Nerede Deprem Oldu?
Bugün yaşanan tüm depremleri kaydetmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı da şehirler ve çevrelerindeki bazı ilçeler tarafından hissedilebilir. Peki, 24 Kasım günü hangi ilçelerde deprem oldu?
Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedip kamuoyuna sunmaktadır. Bu verilere göre nerede deprem olduğunu öğrenek mümkündür. Peki bugün hangi illerde deprem oldu? 24 Kasım günü yaşanan depremler hangi illerden hissedildi?
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
24-11-2023 09:43:43 38.082 38.444 7 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 610532
24-11-2023 09:35:33 38.162 38.516 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 610531
24-11-2023 09:34:27 38.323 37.778 1.1 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 610530
24-11-2023 09:31:09 36.626 36.425 1.94 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay) 610529
24-11-2023 09:22:45 37.968 41.404 7 ML 1.3 Kurtalan (Siirt) 610528
24-11-2023 09:13:32 37.927 41.342 13.21 ML 1.8 Beşiri (Batman) 610527
24-11-2023 09:05:52 38.153 38.578 7 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 610526
24-11-2023 08:57:08 38.036 38.435 6.59 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 610525
24-11-2023 08:54:04 38.151 38.101 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 610524
24-11-2023 08:50:54 37.978 37.481 6.6 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 610523
24-11-2023 08:27:41 38.121 38.538 7 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 610521
24-11-2023 08:20:43 38.121 36.919 6.98 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 610522
24-11-2023 08:04:41 38.134 38.521 7 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 610520
24-11-2023 07:50:55 37.503 37.141 7 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 610518
24-11-2023 07:46:37 38.134 38.538 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 610519
24-11-2023 07:23:56 38.372 37.532 7 ML 1.9 Darende (Malatya) 610517
24-11-2023 07:13:18 38.26 38.152 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 610516
24-11-2023 06:54:22 38.129 38.535 7 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 610513
24-11-2023 06:44:41 37.718 29.647 10.45 ML 1.4 Çardak (Denizli) 610515
24-11-2023 06:44:23 40.365 37.926 7.01 ML 1.4 Koyulhisar (Sivas) 610514
KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.11.24 09:43:42 38.0802 38.4608 10.8 -.- 2.0 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 09:34:28 38.3682 37.8288 9.4 -.- 2.2 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.24 09:31:09 36.6328 36.4370 11.4 -.- 3.2 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.24 09:22:44 37.9475 41.3887 5.4 -.- 1.9 -.- GOKDOGAN-KURTALAN (SIIRT) İlksel
2023.11.24 09:13:32 37.9237 41.3532 7.1 -.- 1.9 -.- ASMADERE-BESIRI (BATMAN) İlksel
2023.11.24 09:05:50 38.1793 38.5585 5.0 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 08:54:05 38.3158 38.1742 8.1 -.- 1.6 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 08:50:54 37.9985 37.5262 13.2 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 08:27:40 38.1213 38.5650 9.2 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 08:20:41 38.1387 36.8715 7.3 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 08:04:40 38.1422 38.5583 7.4 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 07:50:55 37.4827 37.1617 5.5 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 07:46:37 38.1217 38.5610 15.3 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 07:23:56 38.3683 37.3955 7.9 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 06:44:40 37.7257 29.6968 5.1 -.- 1.6 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.11.24 06:43:09 39.0637 43.8447 8.6 -.- 2.3 -.- GUMUSTEPE-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.11.24 06:41:47 37.8658 36.3627 16.1 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 06:33:33 40.3023 42.2202 8.2 -.- 1.6 1.6 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2023.11.24 06:18:35 34.6373 24.2522 27.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.24 06:09:00 38.0823 37.2207 2.2 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 05:56:36 39.3670 26.2797 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.24 05:46:09 37.5592 37.4370 15.4 -.- 1.6 -.- AKCALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 05:38:18 38.2115 38.4647 5.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:07:28 38.1618 38.3803 5.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:01:54 38.6730 37.9990 7.1 -.- 0.9 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.11.24 05:00:24 38.3668 37.3005 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 04:10:02 37.0592 29.1278 3.8 -.- 1.0 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.11.24 04:09:41 38.1710 38.5258 2.3 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 04:04:26 38.0460 38.7887 5.0 -.- 1.3 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 03:57:26 38.3735 38.9327 9.7 -.- 1.7 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.11.24 03:41:24 36.5753 36.1815 6.0 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.24 03:38:20 38.1007 37.2023 4.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 03:28:48 38.1232 38.5118 2.8 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 03:24:08 38.1120 38.7057 5.4 -.- 1.2 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 03:11:08 38.2135 38.5683 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 02:38:48 38.3702 37.3597 10.6 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.24 02:36:48 38.1325 38.5145 5.3 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 02:32:15 38.1472 38.5797 5.4 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.24 02:15:10 38.3035 38.7972 2.1 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.24 02:02:11 38.1865 38.5358 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:45:05 38.2197 38.3955 4.6 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:24:33 37.0782 36.0673 7.9 -.- 1.5 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.24 01:18:48 38.1813 38.4918 3.5 -.- 2.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 01:14:16 38.8618 37.4960 7.5 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.24 00:30:24 38.1743 38.5393 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 00:27:15 38.1763 38.5207 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.24 00:11:50 36.9542 27.6143 8.6 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel