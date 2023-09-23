Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga çıktı 3 kişi yaralandı

Bursa'da alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında bir şüpheli ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Mekanın dışında devam eden tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda şüpheli kişi tarafından vurulan 3 iş yeri çalışanı yaralandı.

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga çıktı 3 kişi yaralandı
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Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, 3 iş yeri çalışanı yaralandı. Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı çalışanları ile Mertcan A. (25) arasında tartışma çıktı.

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BURSA'DA EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI 3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, mekanın dışına taşan kavgada Mertcan A, iş yeri çalışanları Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan'ı (45) silahla yaraladı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun karşısındaki özel hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Ergün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından aracıyla kaçan Mertcan A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga çıktı 3 kişi yaralandı - Resim : 2

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