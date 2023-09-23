Denizli'de okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vuran okul servisindeki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Edinilen bilgilere göre; Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

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 DENİZLİ'DE OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI! 

Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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