Bursa'da kiracı, iş yeri sahibini silahla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kiracısı tarafından silahla yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kiracı, iş yeri sahibini silahla yaralandı

İstiklal Mahallesi 3. Yiğit Sokak'ta market işletmecisi Ahmet K. ile iş yeri sahibi Aykut Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında kiracı Ahmet K. yanında bulunan tabancayla iş yeri sahibi Aykut Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ahmet K. ise mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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