Bursa'da terör operasyonu: 12 kişi DEAŞ bağlantısı nedeniyle göz altına alındı
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. 12 kişi gözaltına alındı.
Bursa’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen 12 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# deaş # terör operasyonu # DEAŞ terör