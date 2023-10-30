Bursa'da Yüzüncü Yıl Coşkusu Doyasıya Yaşandı

Bursa'da yüzüncü yıl coşkusu doyasıya yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle şehrin tüm ana arterlerini Türk Bayrakları ile donattı.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı gurur ve coşkusunun tüm şehirde en iyi şekilde yaşanması için bir biriden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tüm ana arterleri Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve kırmızı-beyaz balonlarla donattı.

Başkan Alinur Aktaş da çarşı esnafına Türk Bayrağı ve ay-yıldızlı şapkalar hediye etti.

Hem cadde esnafının hem de vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Aktaş, Filistin’i de unutmadı.

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