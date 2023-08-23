Büyük mücadele! Bilecik ve Bursa'daki orman yangın 18'inci saatinde kontrol altına alındı

Yüz araç beş yüz kahraman personel 18 saat boyunca aralıksız çalıştı.

Büyük mücadele! Bilecik ve Bursa'daki orman yangın 18'inci saatinde kontrol altına alındı
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Osmaneli'nin Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yenişehir'e bağlı kırsal Hayriye ve Terziler mahallelerinde etkili olan yangınla mücadeleye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiyelerinden çok sayıda ekip katılıyor.

100 ARAÇ 500 KİŞİLİK KAHRAMAN EKİP MÜCADELE VERDİ

Akşam havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açarak yangını çevrelemeye çalıştı.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. 5 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra yaklaşık 100 araç ve 500'e yakın personelle karadan çalışmalar sürdürüyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

- Bilecik Osmaneli ilçesi ve Bursa Yenişehir ilçesi arasında dün saat 15.45 sularında çıkan orman yangını ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alınmış, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamu, özel sektör ve gönüllülerimize özetle tüm fedakar yeşil vatan dostlarına minnettarız. Çok geçmiş olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yangın # bursa # Bilecik
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