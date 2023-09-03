Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

​​​​​​​Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBB ekiplerinin yanan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.