Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen ’Buzağı Güzellik Yarışması’ renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.



Yerkesik Mahallesi’nde geleneksel hale gelen ’Buzağı Güzellik Yarışması’nın 36.’sı düzenlenen törenle yapıldı. Yarışmada güzelliklerini sergilemek için podyuma çıkan sevimli hayvanlar davetlilerin içini ısıtırken, buzağı sahiplerinin heyecanı dikkat çekti.

Yarışmanın açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yerkesik Mahallesi’nin en güzel geleneği ve Yörük kültüründen birisi olan boğa güreşleri olduğunu belirterek, "En güzel geleneğimiz olan Yörük kültürümüzden birisi olan boğa güreşlerini de 36 yıldır devam ettiriyoruz. Bizler de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Boğa güreşlerine güzellik katarak küçük boğalarımızı yani buzağılarımızın da bugün güzellik yarışmasını sizlerle beraber yapacağız. Katılan yarışmacılarımıza, yetiştiricilerimize de canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu ülkenin geleceği tarım. Bunu da pandemi bizlere net bir şekilde bir kez daha gösterdi. Günümüz şartlarında çok zor şartlarda tarımı ve hayvancılığı sizler yapıyorsunuz. O yüzden çok kıymetli ve değerlisiniz" dedi.



Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak ise yarışmanın amacının dikkat çekmek olduğunu belirterek çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada "Burada bir buzağı güzellik yarışması için toplanmış bulunuyoruz. Güçlükle zorluklar altında üretimi sürdürmeye gayret ediyorsunuz. Bu yarışma da hoşluk, üretime dikkat çekmek ve geleneksel Yörük kültürünün altyapısını oluşturan bir gelenek. Bu buzağı güzellik yarışması Pazar günü yapılacak olan, boğa güreşine altlık olsun. Elbette buzağıların hepsi erkek değil. Dişi buzağılar da olacak. Her şeye rağmen onları seçeceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından 16 buzağının yarıştığı güzellik ve süsleme yarışmasında birinciliği Nazlı Çataltepe isimli vatandaşın buzağısı birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Çınar Çakmak isimli vatandaşa ait buzağı, üçüncü ise Mehmet Alp isimli vatandaşa ait buzağı oldu.