Çanakkale Boğazı'ndan Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları gemi trafiğini etkiledi. Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı'ndan Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bazı İlçelerde Kar Yağışı Başladı

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

İstanbul'da Yağışlı Hava Trafiği Kilitledi!İstanbul'da Yağışlı Hava Trafiği Kilitledi!Yurt

Kaynak: TRT Haber

# çanakkale boğazı # gemi trafiği
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler! Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler!