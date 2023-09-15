Çanakkale’de 61 kaçak göçmen yakalandı

Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

ÇANAKKALE’DE 61 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Denizde ise Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-913’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 61 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.