Çanakkale'de feci kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü öldü...
Çanakkale'de meydana gelen feci kazada devrilen otomobilin 48 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti...
Çanakkale'den, Lapseki ilçesi yönüne giden Temel Tuman (48) idaresindeki 17 ABB 166 plakalı otomobil Çanakkale-Bursa karayolunda devrildi.
Yol kenarına savrulan araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tuman kurtarılamadı.
Tuman'ın cenazesi, Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, aracın yuvarlanarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.