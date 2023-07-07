Çanakkale'de orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Güreci köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.