Çanakkale'de Orman Yangını! Gelibolu'da Yıldırım Orman Yangınına Sebep Oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu'da Orman Yangını

Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.39 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bilgi verdi. Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, karadan 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 72 personelle kontrol altına almak için müdahale devam ediyor.