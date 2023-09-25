Muğla'da Orman Yangını! Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk Edildi
Muğla'da orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezine hakim Turnalı Mahallesinde orman yangını başladı. Bölgeden İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda kara ve hava araçları sevk edildi. Yangının yol kenarında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahaleye başladığı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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