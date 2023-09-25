Muğla'da Orman Yangını! Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk Edildi

Muğla'da orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da Orman Yangını! Çok Sayıda Ekip Olay Yerine Sevk Edildi

Muğla’nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezine hakim Turnalı Mahallesinde orman yangını başladı. Bölgeden İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda kara ve hava araçları sevk edildi. Yangının yol kenarında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahaleye başladığı açıklandı.

Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüAnız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# muğla # menteşe # orman yangını
Çok Okunanlar
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Türkiye'de Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı Şok Etti
Öne Çıkanlar Çevre Kirliliğinin İklim Üzerindeki Etkisi Nedir? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Doğan Yaşar Çevre Kirliliğinin İklim Üzerindeki Etkisi Nedir? - Yeni Ufuklar - Şule Perinçek - Doğan Yaşar Belediye Harekete Geçti! Belediye Harekete Geçti!