Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

Düzce’de otluk alanda çıkan yangın 10 dönüm araziyi küle çevirirken, insan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü
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Yangın, Çamköy Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Anız Yangını 10 Dönüm Araziyi Küle Çevirdi!

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 10 dönümlük araziye yayılan yangına müdahale çalışmalarına başladı.

Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü - Resim : 1Polis ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında insan boyunu aşan alevler sebebi ile Çamköy bağlantı yolunda yoğun duman oluştu. Ekipler yangını yarım saatlik çalışma ile söndürürken, çevrede bulunan vatandaşlara da rüzgarlı havalarda anız yakılmamasını önerdi.

Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi! İnsan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü - Resim : 2

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