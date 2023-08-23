Çanakkale'deki orman yangını! 7 uçak 22 helikopter çalışmalara devam ediyor

Yangınla mücadelede gece görev yapabilen helikopterler kullanıldı.

Çanakkale'deki orman yangını! 7 uçak 22 helikopter çalışmalara devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

DÖRT HELİKOPTER SABAHA KADAR SORTİ YAPTI

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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