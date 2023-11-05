Çanakkale'deki Yangın Çiftliği Kullanılamaz Hale Getirdi

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahale sonrası kontrol altına alındı. Gün ağırınca bilanço ortaya çıktı. Gelibolu ilçesinde bir çiftliğin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'deki Yangın Çiftliği Kullanılamaz Hale Getirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında bir çiftliğin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Havadan ve karadan müdahalenin ardından yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında Gelibolu'da bulunan bir çiftlik de zarar gördü.

Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 13 bin balya, 80 ton buğday, gübreler ve bazı iş makinaları kullanılamaz hale geldi.

Çiftliğin büyük kısmının yandığını dile getiren çiftlik sahibi Erkan Şahin, hayvanlarını ise köylülerin desteğiyle kurtardığını söyledi.

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# çanakkale # yangın # çiftlik
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