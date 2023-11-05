İstanbul Valiliğinden Kritik Açıklama! Vatandaşlara Uyarılarda Bulunuldu

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde etkili olacak fırtına ile ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Valiliğinden Kritik Açıklama! Vatandaşlara Uyarılarda Bulunuldu

İstanbul Valiliği, kentteki hava durumu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İstanbul Valiliğinin açıklaması, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Vatandaşlara Fırtına İçin Uyarı Yapıldı!

İstanbul Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edilirken, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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# İstanbul Valiliği # fırtına # meteoroloji # Hava durumu
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