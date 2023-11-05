Bolu Dağı'nda Faciadan Dönüldü! Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

İstanbul'dan Sinop'a hareket eden yolcu otobüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Can kaybı olmadı. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Bolu Dağı'nda Faciadan Dönüldü! Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı
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Sinop'a giden yolcu otobüsü Bolu Dağı kavşağında alev aldı, faciadan dönüldü.

İstanbul’dan Sinop'a giden yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralı olmazken yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

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