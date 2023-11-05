Aydın'da Sel Felaketi! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yurdun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Aydın'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı.

Aydın'da Sel Felaketi! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sağanak ve fırtına birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak sele neden oldu. 5 araç sel sularına kapıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. Güzeltepe ve Demirçay mahallelerinde kaybolan 2 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu ağaç dalı koptu. Park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

İzmit Körfezi'nde de şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı. Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı, bölgede bulunan bazı karavanlar zarar gördü.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde sağanak ve lodos etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yaklaşık 1 saat sürdü. Sahil şeridinde bulunan birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.

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