Çankırı'da tarım arazisi yandı! 300 dekar alan zarar gördü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yangın çıktı. 300 dekar tarım arazi zarar gördü. Çiftçinin kaybı büyük.

Çankırı'da tarım arazisi yandı! 300 dekar alan zarar gördü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki arazide balya makinesi alev aldı.

Burada başlayan yangın, tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine Çerkeş Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aliözü Köyü Muhtarı Yaşar Batakbaşı, yangının balya makinesinden kaynaklandığını söyledi.

Bölgedeki 10 kovan arı telef oldu. Tarlalardaki balyalar da yandı.

Ankara'da bir markette yangın çıktıAnkara'da bir markette yangın çıktıYurt
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