Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinde ölü bulunan bir şahısın cansız bedeni yük asansörü ile aşağı indirildi. Ali G.'nin bir süredir çeşitli hastalıklardan tedavi gördüğü öğrenildi.

Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinde ölü bulunan bir şahıs, ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı.

Ayvalık’ta düzensiz göçmenler yakalandıAyvalık’ta düzensiz göçmenler yakalandıYurt

 CANSIZ BEDENİ YÜK ASANSÖRÜ İLE AŞAĞI İNDİRİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin gelen koku üzerine polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda, eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali G. (43), ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali G.’nin bir kaç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Ali G.’nin cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, devreye özel bir firmaya ait yük asansörü girdi. Ali G.’nin cansız bedeni, 3'üncü katta bulunan balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak aşağıya indirildi. Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, Ali G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # cansız bedeni # yük asansörü # manisa turgutlu
Çok Okunanlar
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Öne Çıkanlar Resul Aydemir LGBT Dayatmalarına Karşı Mücadeleye Çağırdı! Resul Aydemir LGBT Dayatmalarına Karşı Mücadeleye Çağırdı! Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım!