Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evinde ölü bulunan bir şahıs, ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı.

CANSIZ BEDENİ YÜK ASANSÖRÜ İLE AŞAĞI İNDİRİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin gelen koku üzerine polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda, eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali G. (43), ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali G.’nin bir kaç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Ali G.’nin cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, devreye özel bir firmaya ait yük asansörü girdi. Ali G.’nin cansız bedeni, 3'üncü katta bulunan balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak aşağıya indirildi. Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, Ali G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.