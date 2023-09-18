Ayvalık’ta düzensiz göçmenler yakalandı

Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatılan organizatör, tutuklanarak ceza evine yollandı.

Ayvalık’ta düzensiz göçmenler yakalandı
Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Editör: Süleyman Daban

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda 48 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tamamı Afganistan uyruklu 13’ü erkek, 14’ü kadın ve 21’i çocuk olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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