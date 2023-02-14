Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.

Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
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Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:

- Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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