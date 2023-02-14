Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.
Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:
- Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim.
Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 14, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı
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